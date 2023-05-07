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Пожар на складах с порохом в Свердловской области локализовали

Полина Пашкина
Происшествия
Пожар на складах с порохом в Свердловской области локализовали
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Возгорание в населенном пункте Первомайский Свердловской области на двух складах с порохом удалось локализовать. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

О возгорании стало известно накануне. Представители местных экстренных служб сообщили о детонации складов. Основной причиной происшествия назвали переход лесного пожара на объекты.

— Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось остановить распространение огня. Пожар локализован, огнеборцы проливают отдельные очаги горения сухой растительности на площади 20 гектаров, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-за перехода лесного пожара на строения огнем были уничтожены два складских помещения общей площадью 960 квадратных метров, передает ТАСС.

26 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за пожаров в нескольких муниципалитетах. В свою очередь в региональном МЧС призвали обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы, которые могут быть привлечены к тушению лесных возгораний.

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