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Фотовыставка «Крылатые героини» открылась на Арбате

Полина Пашкина
Город
Фотовыставка «Крылатые героини» открылась на Арбате
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Арбат Карта всех событий

Напротив дома 23 на улице Арбат открылась фотовыставка «Крылатые героини», посвященная 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На ней представили архивные снимки летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиационного полка. Он был сформирован в 1941 году и состоял только из женщин.

Фотографии расскажут об истории боевого пути подразделения. В годы Великой Отечественной войны летчицы Таманского авиационного полка совершили порядка 24 тысяч боевых вылетов. В каждом из них женщины проявили высокое мастерство, мужество и отвагу.

На выставке, которая будет работать до 24 мая 2023 года, жители и гости столицы смогут увидеть различные снимки: портреты Марины Расковой, Глафиры Кашириной и Натальи Меклин, боевая работа которых служила образцом для всего личного состава. Также зрителям представят фотографии, сделанные во время учебы и повседневной жизни полка, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 мая в галерее «Метро» на станции столичной подземки «Выставочная» состоится концерт-презентация фотовыставки «Лица Великой Победы». Гости мероприятия смогут встретиться со свидетелями и участниками Великой Отечественной войны.

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