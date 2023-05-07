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Названы дата и место прощания с актером Александром Тютрюмовым

Евгений Силаев
Общество
Названы дата и место прощания с актером Александром Тютрюмовым
Фото: patriarchia.ru

Прощание с актером Александром Тютрюмовым, о смерти которого стало известно 7 мая, пройдет 10 мая с 10 до 12:00. Об этом сообщили в Telegram-канале киностудии «Ленфильм».

Отмечается, что церемония прощания пройдет в кинотеатре «Родина». Затем в Храме Рождества Христова на Песках запланировано отпевание актера.

— Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими, — говорится в Telegram-канале киностудии.

Тютрюмов ушел из жизни 7 мая в 8:45 утра. Подчеркивалось, что перед этим он почувствовал недомогание. Актеру было 64 года. Предварительной причиной смерти стали воспалительные процессы внутренних органов.

Александр Тютрюмов исполнил роли более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Осторожно, Задов!», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ералаш» и другие. Всенародную славу актеру принесли образы подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».

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