Первое судно с зерном загрузилось в порту Мариуполя

Фото: Telegram / Денис Пушилин

Первое торговое судно с зерном из Донецкой народной республики (ДНР) загрузилось в порту Мариуполя. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.

По его словам, суда заходят в порт со стройматериалами, а в обратном направлении следуют с зерном. Глава республики отметил, что таким образом логистика становится значительно дешевле.

— Организация вывоза зерна за пределы республики позволит оживить один из важнейших секторов экономики республики — сельское хозяйство. Порт может отправлять зерно и из соседних регионов, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

14 апреля врио главы ДНР анонсировал отправку первого корабля с зерном в течение ближайших пары недель. По его словам, в республике готовы запустить все восстановленные на данный момент мощности.

14 марта Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекал 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.