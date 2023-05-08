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В Турции сообщили о шансах на продление зерновой сделки

Евгений Белоусов
В мире
В Турции сообщили о шансах на продление зерновой сделки
Фото: Pixabay

Еще есть шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

— Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия, — заявил он в эфире телеканала Haberturk.

14 апреля врио главы ДНР анонсировал отправку первого корабля с зерном в течение ближайших пары недель. По его словам, в республике готовы запустить все восстановленные на данный момент мощности.

14 марта Россия объявила о решении продлить зерновую сделку, срок которой истекал 18 марта. В рамках соглашения Украине предоставляется возможность вывоза произведенного зерна из черноморских портов.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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