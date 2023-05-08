Брутян поделилась кадрами первой прогулки Прилучного с сыном

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Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась в своих социальных сетях видео первой прогулки ее супруга Павла Прилучного с новорожденным сыном.

Павел впервые вывез сына на улицу на коляске. Пара выбрала для сына еврейское имя: мальчика назвали Микаэлем, что в переводе означает «подобен Богу». Поклонники пары в соцсетях желают малышу и его родителям здоровья и счастья, передает «StarHit».

Актриса сообщила, что стала матерью мальчика 28 апреля. По ее словам, роды оказались для нее и супруга неожиданностью. Пара не успела завершить ремонт. Параллельно с этим Брутян планировала и другие домашние дела. По ее словам, малыш должен был появиться на свет чуть позже.

В августе прошлого года звезда сериала «Мажор» женился на актрисе Зепюр Брутян. В середине ноября появились слухи о беременности новой избранницы Прилучного. В феврале 2023 года пара перестала скрывать то, что их семья ждет пополнения.

Бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце рассказала, что предпринимала попытки подружиться с новой избранницей бывшего мужа Павла Прилучного — Зепюр Брутян. Однако инициатива звезды «Закрытой школы» потерпела неудачу.