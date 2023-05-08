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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 54,1 тысячи гектаров

Араз Салехов
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 54,1 тысячи гектаров
Фото: МЧС / Рязанская область

Более 54,1 тысячи гектаров леса горят в Свердловской области. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в департаменте информационной политики региона.

— В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более четырех тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09:00 (07:00 по московскому времени) огнем охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано, — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимают участие 4807 специалистов и шесть тысяч волонтеров, сообщает Telegram-канал «Свердловская область».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 мая сообщил, что ситуация с пожарами в регионе критическая и для борьбы с возгораниями местные власти запросили федеральную помощь.

Также лесной пожар охватил Курганскую область: власти региона ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

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