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Bloomberg: ЕС предлагает закрыть порты для судов, обходящих санкции против российской нефти

Евгений Силаев
В мире
Bloomberg: ЕС предлагает закрыть порты для судов, обходящих санкции против российской нефти
Фото: shutterstock

Европейский союз (ЕС) предлагает запретить допускать в свои порты суда, которые пытаются обойти санкции против российской нефти. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в качестве оснований Европейская комиссия (ЕК) называет резкое увеличение «обманных действий» и связанных с ними «экологических рисков».

По мнению ЕК, судам, которые подозревают в обходе ограничений на российскую нефть, следует запретить вход в европейские порты, отмечает агентство.

В прошлом году страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю. Оговоренный уровень составил 60 долларов за баррель.

С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.

В свою очередь Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.

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