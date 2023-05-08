Bloomberg: ЕС предлагает закрыть порты для судов, обходящих санкции против российской нефти

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Европейский союз (ЕС) предлагает запретить допускать в свои порты суда, которые пытаются обойти санкции против российской нефти. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что в качестве оснований Европейская комиссия (ЕК) называет резкое увеличение «обманных действий» и связанных с ними «экологических рисков».

По мнению ЕК, судам, которые подозревают в обходе ограничений на российскую нефть, следует запретить вход в европейские порты, отмечает агентство.

В прошлом году страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю. Оговоренный уровень составил 60 долларов за баррель.

С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.

В свою очередь Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель.