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Приметы и советы

В Кремле раскрыли график Путина и мировых лидеров на 9 мая

Евгений Силаев
Общество
В Кремле раскрыли график Путина и мировых лидеров на 9 мая
Фото: Администрация президента РФ

Приглашенные на празднование Дня Победы лидеры стран СНГ вместе с президентом России Владимиром Путиным посмотрят парад с трибуны на Красной Площади. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, после просмотра парада у Путина и иностранных лидеров запланирован неформальный завтрак.

— В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит. Главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, — рассказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Накануне празднования Дня Победы российский лидер встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Рабочая встреча глав государств длилась два часа.

8 мая в Москву с рабочим визитом прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Возле трапа белорусского лидера встретили ряд российских политиков, в том числе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы в Москве. Путин пригласил армянского коллегу в столицу для участия в празднике.

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