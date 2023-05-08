Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдеп США отреагировал на слова Буданова об убийстве русских

Евгений Силаев
В мире
Госдеп США отреагировал на слова Буданова об убийстве русских
Фото: Unsplash

США не одобряют ударов по гражданским лицам как на территории Украины, так и на территории России. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Представителя Госдепа спросили о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про «убийство русских по всему миру до победы Киева».

— Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция остается неизменной, — заявил Патель, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о заявлении Буданова, которое он сделал в ночь на 8 мая. Руководитель разведки рассказал, что Украина не прекратит свои операции против россиян по всему миру. Так он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

В Кремле высказывание Буданова назвали «чудовищным». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления доказывают, что киевский режим является не только спонсором, но и организатором террористической деятельности.

Украина Россия США Госдеп США
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте