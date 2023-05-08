Госдеп США отреагировал на слова Буданова об убийстве русских

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США не одобряют ударов по гражданским лицам как на территории Украины, так и на территории России. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель.

Представителя Госдепа спросили о словах главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про «убийство русских по всему миру до победы Киева».

— Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света. Эта позиция остается неизменной, — заявил Патель, чьи слова приводит РИА Новости.

Речь идет о заявлении Буданова, которое он сделал в ночь на 8 мая. Руководитель разведки рассказал, что Украина не прекратит свои операции против россиян по всему миру. Так он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

В Кремле высказывание Буданова назвали «чудовищным». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления доказывают, что киевский режим является не только спонсором, но и организатором террористической деятельности.