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Приметы и советы

Полиция задержала блогера Хасбика во время празднования свадьбы

Евгений Силаев
Происшествия
Полиция задержала блогера Хасбика во время празднования свадьбы
Фото: vk / ЧБД

Блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, вместе с друзьями был задержан полицией во время празднования свадьбы. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе управления МВД по Республике Дагестан.

По информации правоохранителей, блогер вместе с друзьями праздновал свадьбу на нескольких автомобилях. Из-за этого на дорогах было затруднено движение.

— Все участники «свадебных эмоций», как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям, — говорится в Telegram-канале республиканского управления МВД.

Проблемы с законом возникли и у другого блогера. Елена Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Известно, что покинуть страну блогерша пыталась и по воздуху: у нее были куплены билеты в Казахстан. В СМИ сообщают, что неизвестные предупредили женщину о возможной попытке задержания, она решила сбежать на арендованном автомобиле.

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