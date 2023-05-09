Прямую трансляцию парада Победы впервые покажут на медиафасадах Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 9 мая, на городских медиафасадах впервые покажут прямую трансляцию парада Победы. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

— В этот день главный парад страны впервые будет транслироваться в прямом эфире на медиафасадах (экранах) в Москве, — говорится в сообщении.

В московском подземном и наземном транспорте установили почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры также смогут посмотреть Парад Победы. Кроме того, пассажиры смогут увидеть видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он отметил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. Также глава города поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.

9 мая на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».