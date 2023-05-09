Украинские военные обстреляли село Курковичи в Брянской области

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Ранним утром во вторник, 9 мая, украинские войска обстреляли населенный пункт Курковичи Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

— Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение, — рассказал он.

Военнослужащие пограничного управления потушили огонь до прибытия пожарных. Помимо этого, другой снаряд повредил спортивную площадку. В настоящее время на месте работают оперативные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

19 апреля в результате украинского артобстрела Новой Каховки пострадали люди. Отмечается, что мины ложились по Днепровскому проспекту в районе «Премьера» и на улице Карла Маркса в районе больницы. Кроме того, несколько человек были ранены в районе дома на улице Букина.