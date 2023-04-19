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Приметы и советы

В результате украинского артобстрела Новой Каховки пострадали люди

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В результате украинского артобстрела Новой Каховки пострадали люди
Фото: gur.gov.ua

В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки есть раненые, под огнем находится весь город. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Сегодня, 19 апреля с 5.30 утра Новая Каховка обстреливается укронацистами. Под огнем весь город. Уже есть раненые, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мины ложатся по Днепровскому проспекту в районе «Премьера» и на улице Карла Маркса в районе больницы. Кроме того, есть раненые люди в районе дома на улицы Букина. Обстрел ведется по станциям скорой помощи, поэтому медработники находятся в укрытиях и не могут выехать. Также обстрел ведется в районе городского рынка, из-за этого машины пожарной спасательной части не могут выехать для транспортировки раненых к зданию скорой помощи.

В своем Telegram-канале местные власти также призвали горожан не выходить из укрытий, чтобы сохранить свою жизнь.

Стало известно, что артобстрел начался в районе Новой Каховки рано утром 15 апреля.

В ночь с 15 на 16 апреля ВСУ попытались отразить российские удары с помощью систем ПВО, однако попали по гражданским объектам в Снигиревке. В результате была разрушена местная школа, однако киевские власти настаивают, что во всем виноваты россияне.

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