Власти Новой Каховки сообщили о начавшемся рано утром артобстреле со стороны ВСУ

Фото: gur.gov.ua

Украинские военные рано утром начали сильный артобстрел по Новой Каховке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 19 апреля.

— Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ, — говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале местные власти также призвали горожан не выходить из укрытий, чтобы сохранить свою жизнь.

В ночь с 15 на 16 апреля ВСУ попытались отразить российские удары с помощью систем ПВО, однако попали по гражданским объектам в Снигиревке. В результате была разрушена местная школа, однако киевские власти настаивают, что во всем виноваты россияне.

С помощью беспилотника в начале марта ВСУ атаковали территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» в Брянской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

На территории НПС на также были обнаружены взрывные устройства. Они находились в разрушенных пластиковых корпусах с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Уточняется, что повреждения корпусам были нанесены в результате падения с дронов.