Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Лейла Алиева
Город
Парад Победы начался на Красной площади в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Красной площади в Москве во вторник, 9 мая, стартовал парад Победы.

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы. Командует парадом Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники.

В московском подземном и наземном транспорте установили почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры смогут посмотреть Парад Победы. Кроме того, пассажиры смогут увидеть видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он отметил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. Также глава города поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.

Красная площадь Москва Парад Победы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте