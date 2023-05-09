Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На Красной площади в Москве во вторник, 9 мая, стартовал парад Победы.

Парад начался с выноса на Красную площадь флага России и Знамени Победы. Командует парадом Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает — министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники.

В московском подземном и наземном транспорте установили почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры смогут посмотреть Парад Победы. Кроме того, пассажиры смогут увидеть видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он отметил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. Также глава города поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.