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Москвичи присылают видео с рассказами о родных — героях ВОВ в блог Сергея Собянина

Лейла Алиева
Город
Москвичи присылают видео с рассказами о родных — героях ВОВ в блог Сергея Собянина
Фото: Unsplash

Жители столицы начали активно отправлять видеоролики о своих родственниках-фронтовиках в блог мэра Москвы Сергея Собянина.

Принять участие в проекте могут все горожане, которые хотят рассказать истории о героях своей семьи. После модерации ролик появится на странице «Наши герои. История моей семьи» в личном блоге главы города.

Во вторник, 9 мая, Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте «Наши герои. История моей семьи». Он также опубликовал видео, где можно увидеть его дедушку, дядю и двоюродных братьев, которые воевали на фронте, и рассказал их историю.

Также Собянин поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он отметил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. Также глава города поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.

Недавно мэр рассказал о проекте «Москва — с заботой об истории», который помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике ВОВ.

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