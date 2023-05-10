Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС: В Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам

Араз Салехов
Происшествия
МЧС: В Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам
Фото: МЧС / Рязанская область

Потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в МЧС РФ по региону.

— За период борьбы с огненной стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «МЧС Курганская область», в тушении пожаров принимают участие 1228 человек и 339 единиц техники.

Лесной пожар охватил Курганскую область: власти региона ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

Глава региона Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от пожаров в Курганской области начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей. По его словам, за полную потерю имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей.

Как стало известно ранее, сотрудники МЧС локализовали девять из 13 очагов возгораний в области.

МЧС Курганская область Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте