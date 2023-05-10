МЧС: В Курганской области потушили все пожары, угрожавшие населенным пунктам

Фото: МЧС / Рязанская область

Потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам Курганской области. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в МЧС РФ по региону.

— За период борьбы с огненной стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы, — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал «МЧС Курганская область», в тушении пожаров принимают участие 1228 человек и 339 единиц техники.

Лесной пожар охватил Курганскую область: власти региона ввели на территории всего региона режим ЧС. Лесной пожар в деревне Юлдус Курганской области перекинулся на школу и 20 жилых домов.

Глава региона Вадим Шумков сообщил, что пострадавшие от пожаров в Курганской области начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей. По его словам, за полную потерю имущества погорельцы получат по 50 тысяч рублей.

Как стало известно ранее, сотрудники МЧС локализовали девять из 13 очагов возгораний в области.