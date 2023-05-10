Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке, который состоялся в Кремле после парада Победы. Это было связано с необходимостью его отъезда в Минск. Об этом в среду, 10 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в Минске также проходили мероприятия ко Дню Победы, и Лукашенко было необходимо на них присутствовать. При этом Песков отметил, что отсутствие главы Белоруссии на неформальном завтраке не связано с его состоянием здоровья.

— Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом в понедельник, 8 мая. Вместе с главами других стран СНГ он также присутствовал на параде Победы.