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Приметы и советы

Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле

Полина Пашкина
Общество
Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке, который состоялся в Кремле после парада Победы. Это было связано с необходимостью его отъезда в Минск. Об этом в среду, 10 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, в Минске также проходили мероприятия ко Дню Победы, и Лукашенко было необходимо на них присутствовать. При этом Песков отметил, что отсутствие главы Белоруссии на неформальном завтраке не связано с его состоянием здоровья.

— Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом в понедельник, 8 мая. Вместе с главами других стран СНГ он также присутствовал на параде Победы.

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