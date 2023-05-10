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Le Figaro: Россия применила технологически революционный танк «Армата» в СВО на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Le Figaro: Россия применила технологически революционный танк «Армата» в СВО на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российская армия начала применять в боях против Вооруженных сил Украины технологически революционный танк Т-14 «Армата», к массовому прибытию которого западные государства должны приготовиться. Такой вывод сделал обозреватель издания Le Figaro Шарль Лекурье.

— Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью. «Армата» — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию, — говорится в статье.

Кроме того, Лекурье назвал танк Т-14 «Армата» прорывом в сравнении с другой российской бронетехникой, а также напомнил, что технологически революционный танк уже применили в ходе специальной военной операции, говорится в статье.

Российская армия начала применение танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. В чем преимущества российского танка и какова его главная особенность, «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, «Армата» является вершиной отечественного танкостроения. Одно из преимуществ данной модели — новейшие разработки внутри конструкции.

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