Свыше 130 тысяч человек написали краеведческий диктант «Московский код»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 130 тысяч человек написали краеведческий диктант «Московский код», который провели в столице. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В шестом интеллектуальном краеведческом диктанте «Московский код» приняли участие более 130 тысяч человек. Отрадно, что интерес к краеведению у жителей столицы по-прежнему высок, — сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Самым сложным для пользователей проекта оказался вопрос о том, в каком районе Москвы прожил большую часть жизни Николай Островский. Правильный ответ «В Серебряниках у Яузы» выбрали лишь 12,77 процента участников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, 27 апреля Музей Победы традиционно стал центральной площадкой «Диктанта Победы». Акция проходила в пятый раз. К собравшимся со словами приветствия обратились замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, а также народный артист России Владимир Машков.

Стало известно, что участниками акции «Тотальный диктант», прошедшей 8 апреля, стали 456 307 человек. В 43 странах мира диктант прошел в очном формате.