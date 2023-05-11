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Приметы и советы

Россиянка бесследно пропала на Филиппинах в день приезда

Лейла Алиева
В мире
Россиянка бесследно пропала на Филиппинах в день приезда
Фото: соцсети

Посольство России на Филиппинах выясняет обстоятельства пропажи россиянки Юлии Чумак. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в дипломатической миссии в Маниле.

— Сотрудники консульского отдела занимаются выяснением всех обстоятельств, связанных с данным обращением, — говорится в сообщении.

О пропаже девушки в посольство сообщила ее мать во вторник, 9 мая. По словам женщины, дочь отправилась в Манилу 6 мая для трудоустройства в одной из местных компаний, однако по приезде перестала выходить на связь с родственниками, передает РИА Новости.

При этом по данным РЕН ТВ, последнее сообщение Чумак написала матери около 21:00 по местному времени, однако отправленное через полчаса ответное сообщение уже не было доставлено россиянке.

30 апреля стало известно о том, что в Выселковском районе при загадочных обстоятельствах пропали два аниматора — 37-летний Кирилл Чубко и его 19-летняя коллега Татьяна Мостыко. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Вскоре следователи обнаружили машину погибших. А спустя пару дней нашли тело мужчины. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

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