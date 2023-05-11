Москвичам рассказали, какие растения не стоит сажать владельцам кошек и собак

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Владельцам кошек и собак не стоит сажать на своих дачах ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы. Об этом в четверг, 11 мая, рассказала ветеринарный врач Кунцевской клиники Ксения Грошева.

По ее словам, если питомец решит попробовать эти красивые цветы на вкус, у него может быть сильное кишечное расстройство.

— Молочайные (например, клещевина обыкновенная) тоже под запретом для четвероногих дачников. Причем их употребление для питомца может закончиться серьезными последствиями, в том числе параличом и слепотой, — сказала она.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, при симптомах отравления животное нужно незамедлительно доставить в ближайшую ветеринарную клинику.

Также жителям столицы объяснили, как правильно совершать поездки в такси с домашними животными. Так, если вы решились поехать в такси с рептилией или амфибией, то следует заранее обзавестись специальным тканевым мешочком, контейнером или проветриваемой коробкой с замками.

Психолог Наталья Наумова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о психологических различиях собачников и кошатников. По ее словам, владельцы собак отличаются большим количеством энергии и потребностью в друге, который всегда будет рядом.