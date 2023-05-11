Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украину пытаются посадить за стол переговоров на условиях РФ

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Украину пытаются призвать сесть за стол переговоров на условиях России. Об этом в четверг, 11 мая, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

— Сейчас идет нагнетание ситуации для того, чтобы посадить нас за стол переговоров на условиях России, запущена очень большая кампания по этому поводу. Много предложений с разных стран, но имейте в виду, если мы будем о чем-то и говорить, то это будет только на наших условиях, — приводит его слова РИА Новости.

По мнению американского журналиста Джозефа Боско, президент Украины Владимир Зеленский может решиться на переговоры с российской стороной, чтобы спасти репутацию Киева. Также он добавил, что глава украинского государства опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой западных танков и отказа президента США Джо Байдена предоставить ВСУ боевую авиацию.

В свою очередь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предрек начало переговоров по Украине до конца года. По его словам, украинский кризис близок к переломному моменту.