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Приметы и советы

Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро

Араз Салехов
Экономика
Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро
Фото: Pixabay

Финская энергетическая компания Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Fortum отразит обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном оставшейся балансовой стоимости, что негативно отразится на капитале Группы, — говорится в сообщении.

Активы будут полностью списаны в финансовых отчетах за второй квартал этого года, передает РИА Новости.

Недавно немецкая компания Henkel AG завершила продажу своих активов в России. Цена сделки составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро). Транзакция по покупке уже совершена. Напомним, что Henkel специализируется на производстве бытовой и промышленной химии.

В мае 2022 года компания Fortum приняла решение об уходе с российского рынка, также она планирует продать активы в стране. Процесс займет некоторое время. Для выхода из России необходимо утверждение регуляторов.

В ноябре Fortum, владеющая финской АЭС «Ловииса», продолжает использовать импортируемое из РФ ядерное топливо и не планирует отказываться от него в ближайшее время. По словам представителя компании Матти Каттайнена, у Fortum есть действующий контракт с «дочкой» Росатома ТВЭЛ, в рамках которого финны работают.

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