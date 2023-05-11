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Приметы и советы

Московский суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за отказ удалять ролики с ЛГБТ пропагандой

Степан Жирнов
Происшествия
Московский суд оштрафовал Google на три миллиона рублей за отказ удалять ролики с ЛГБТ пропагандой
Фото: Unsplash

Суд в столице оштрафовал американскую компанию Google за отказ удалять видеоролики с запрещенной информацией из видеохостинга YouTube. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского суда в четверг, 11 мая.

Речь идет о записях, в которых пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, а также социально опасные явления, такие как руфинг и зацепинг. Помимо этого на платформе остались ролики, распространяющие недостоверные данные о проведении специальной военной операции на Украине.

Видео: Пресс-служба Таганского районного суда

В связи с этим был составлен протокол по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации» КоАП РФ. Суд признал компанию виновной и оштрафовал ее на три миллиона рублей.

Ранее по той же статье оштрафовали компанию Wikimedia Foundation, которая владеет «Википедией», на 800 тысяч рублей.

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