Показ шоу Александра Гудкова отменили в Москве

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

В столичном кинотеатре «Октябрь» отменили показ шоу актера Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри», который должен был состояться в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

— Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги, — говорится в сообщении.

Причина отмены шоу не называется.

Гудков покинул Россию с началом частичной мобилизации в стране в конце сентября 2022 года. Однако вскоре он вернулся на родину и сделал это без шумных анонсов и публикаций в соцсетях.

В прошлом году комик снял пародийный клип на песню исполнителя SHAMAN «Я русский». Работа получила название «Я узкий» и вызвала ажиотаж среди зрителей. Телеведущий Юрий Пронько признался, что едва сдержал эмоции после просмотра.

Евгений Бабичев, комментируя шуточный видеоклип Гудкова заявил, что юмор комика всегда отличался своей специфичностью, при этом у него есть понимающая эти шутки аудитория.

Кроме того, на работу актера отреагировали и в Государственной думе. Депутат Елена Драпеко не постеснялась в выражениях и даже оскорбила артиста.