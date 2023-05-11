«Токсичный позитив»: чем опасно подавление негативных эмоций

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Токсичный позитив — термин, который все чаще звучит из уст специалистов по ментальному здоровью. Это дисфункциональное управление эмоциями без полного признания негативных состояний, особенно печали и гнева. Практически каждый человек в своей жизни переживает ситуации, когда ему приходится искусственно вызывать в себе положительные эмоции. К чему может привести состояние, в котором люди не разрешают себе злиться и грустить, потому что «всегда надо улыбаться», читайте в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказала в беседе с «ВМ» практикующий психолог Елена Митрохина, наличие только позитивных эмоций у человека — это норма лишь на бумаге или в идеализированных фильмах.

По словам специалиста, каждый из нас рано или поздно сталкивается с трудными ситуациями, которые могут вызывать грусть, злость, обиды и другие неприятные эмоции:

— Но что же делать, если в нашем окружении царит культ «токсичного позитива»? То есть мы чувствуем, что нет никакого внешнего разрешения выразить свои чувства, потому что всем нужны только улыбки на лицах? Такие установки могут быть вызваны, например, стереотипами, что маскируются под эмпатию. А кому нужно слышать, что всем хорошо, когда есть действительно трудные ситуации?

Митрохина заметила: в конечном счете подавление эмоций может привести к негативным результатам, таким как депрессия, тревога и эмоциональное истощение. Поэтому позвольте себе выразить свои эмоции и чувства, ни в чем себя не ограничивая, но так, чтобы ни вы, ни окружение не страдали от этого.

— Ни в коем случае не подавляйте свои эмоции, — сказала эксперт. — Найдите способ выразить свое недовольство и грусть в безопасном и здоровом окружении, такое окружение может существовать и внутри сознания.

Невыраженные негативные эмоции могут приводить к различным зажимам, напряжениям и болезням. Нужно помнить об этом и экологично для себя и для других проживать их.

Здоровая психика — это здоровое тело, а в перспективе — здоровое и счастливое общество, заключила собеседница «ВМ».