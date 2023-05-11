Politico: Украина обнажила главный страх Европы

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Большая часть государств Европы опасается испортить отношения с Соединенными Штатами из-за текущего украинского конфликта, который продемонстрировал зависимость Евросоюза от обязательств перед США по поддержанию безопасности на континенте. Такое мнение выразили авторы статьи для издания Politico.

— С начала спецоперации России на Украине большинство стран Центральной и Восточной Европы успешно похоронили концепцию стратегической автономии ЕС, которая подразумевает способность Союза действовать самостоятельно, не обращаясь к Штатам за разрешением, — отметили эксперты.

Они также добавили, что большинство европейских стран видят в упомянутом документе «риск разрыва отношений с США». Авторы статьи обратили внимание, что рефлекс стран — участниц ЕС прятаться за спину Вашингтона достиг своего пика в ситуации с передачей Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.

Тогда Белый дом предоставил свыше 30 танков Abrams, чтобы тем самым подтолкнуть военно-политическое руководство ФРГ к передаче Киеву своих боевых машин.

— И хотя эту ситуацию представили в качестве доказательства решимости США, на самом деле она стала откровенной демонстрацией цены, которую платит ЕС за свою нерешительность, — отметили авторы материала.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что многие государства Европы предпочли бы потратить бюджетные средства на развитие своей социальной политики, однако им приходится отдавать все украинской стороне.