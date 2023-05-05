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«Нет выбора»: Боррель заявил, что предпочел бы тратить деньги на граждан ЕС, а не на Украину

Евгений Жуков
В мире
«Нет выбора»: Боррель заявил, что предпочел бы тратить деньги на граждан ЕС, а не на Украину
Фото: flickr/european_parliament

Многие государства Европы предпочли бы потратить бюджетные средства на развитие своей социальной политики, однако им приходится отдавать все украинской стороне. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.

— ЕС хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора, — признался Боррель.

Он также добавил, что на данный момент необходимые условия для дипломатического урегулирования конфликта на Украине отсутствуют и по этой причине Брюссель продолжит оказывать военную поддержку Вооруженным силам Украины, иначе Киев падет.

Кроме того, Боррель отметил, что он ощущает себя больше как министр обороны ЕС, а не как глава дипломатической службы, передает РИА Новости.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель американского министра обороны Колин Коул. По его словам, ресурсы США для оказания Украине военной помощи не безграничны.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине, недостаточно. Запад поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для страны.

Украина Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель
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