Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для военной помощи Украине

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Ресурсы США для оказания Украине военной помощи не безграничны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель американского министра обороны Колин Каль.

— Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным, — заявил Каль, чьи слова приводит РИА Новости.

Американские предприниматели пока не готовы тратиться на Украину. Частные бизнесмены в США были бы не против поддержать страну в восстановлении инфраструктуры. Однако они боятся, что переданные Киеву деньги могут пострадать от коррупции. Об этом заявила глава Министерства торговли США Джина Раймондо. Министр отметила, что будет переубеждать американский бизнес.

«Весеннее наступление» Украины под угрозой срыва — все из-за странной утечки документов американских военных и разведки. Западные СМИ уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».