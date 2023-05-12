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CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против РФ для обмена заключенными

Ирэна Колесова
В мире
CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против РФ для обмена заключенными
Фото: whitehouse

В Вашингтоне допустили возможность частичного ослабления санкций против России для того, чтобы прошел обмен заключенными в отношении арестованных в РФ американцев. Такое сообщение распространил телеканал CNN со ссылкой на проверенные источники в американской администрации.

По данным издания, в этот момент шпионов из России в американских тюрьмах нет, а потому это повод обратиться с данным вопросом к своим партнерам.

Журналисты добавили, что США будут прилагать отдельные усилия для реализации обмена заключенными. По их данным, речь идет о нескольких личностях. В том числе, в США хотят вернуть Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В конце апреля руководство Соединенных Штатов ввело новые санкции в отношении ФСБ России за «незаконное удержание американцев». Неназванный представитель Белого дома также рассказал о существовании других объектов и лиц, в отношении которых планируются аналогичные действия. По его словам, в их адрес данные шаги «прорабатываются прямо сейчас».

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