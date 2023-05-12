Молодые финансисты обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта в столице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники молодежного общественного совета при Департаменте финансов Москвы провели выездное заседание в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу. Главными темами встречи стали внедрение в столице технологий искусственного интеллекта и обеспечение кибербезопасности в банковском секторе.

Во время заседания участники обсудили способы противодействия кибератакам и обеспечения цифровой безопасности. Также были названы связанные с этим основные риски, с которыми могут столкнуться финансовые организации — хищение денежных средств клиентов или самих банков, невозможность своевременного оказания услуг, утечка охраняемой информации.

Особое внимание на встрече уделили важности финансового просвещения населения. Зачастую граждане теряют средства, добровольно переводя их мошенникам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В библиотеке Дома Гоголя прошла лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве. Участникам рассказали о том, как сберечь свои деньги и не стать жертвой кибермошенников.