Более 20 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

По состоянию на утро пятницы, 12 мая, в столичных аэропортах задержаны или отменены более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Уточняется, что в Домодедове задерживаются шесть рейсов, столько же отменены. Во Внукове задержан один рейс, еще шесть не состоятся.

В Шереметьеве с опозданием отправятся два запланированных рейса, отмечается на сайте «Яндекс Расписания».

6 мая рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам.

До этого самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, также совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Посадка судна произошла по техническим причинам. Пострадавших в результате инцидента среди пассажиров не было.

Днем ранее в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Причиной такого решения стало действие одной из пассажирок — женщина дернула за рычаг двери, и она открылась.