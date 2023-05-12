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Приметы и советы

Более 8,5 тысячи пациентов спасли во флагманском центре НИИ СП имени Склифосовского

Полина Пашкина
Город
Более 8,5 тысячи пациентов спасли во флагманском центре НИИ СП имени Склифосовского
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За два месяца работы флагманского центра Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского спасли более восьми тысяч пациентов. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, флагманский центр работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. В нем находятся все основные службы НИИ, которые участвуют в приеме пациента. Это ускоряет процесс оказания помощи.

— К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут. Правило золотого часа при нем требует максимально быстрого оказания помощи, и во флагманском центре пациент с инфарктом минует приемное отделение и на специальном лифте поднимается в рентген-операционную, — рассказала Ракова.

Чаще всего к медикам обращались с травмами — на них пришлось около четверти случаев. На втором месте оказались острые хирургические патологии — порядка 20 процентов от общего количества. Замкнули тройку лидеров по частоте обращений гинекологические патологии — более 10 процентов случаев, передает официальный сайт мэра Москвы.

За месяц работы флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций.

Здоровье Медицина Анастасия Ракова Москва
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