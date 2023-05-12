Более 8,5 тысячи пациентов спасли во флагманском центре НИИ СП имени Склифосовского

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За два месяца работы флагманского центра Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского спасли более восьми тысяч пациентов. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, флагманский центр работает по новому стандарту экстренной медицинской помощи. В нем находятся все основные службы НИИ, которые участвуют в приеме пациента. Это ускоряет процесс оказания помощи.

— К примеру, продуманная логистика флагманского центра позволила сократить время до восстановления кровотока в артериях сердца при инфаркте до рекордных 16 минут. Правило золотого часа при нем требует максимально быстрого оказания помощи, и во флагманском центре пациент с инфарктом минует приемное отделение и на специальном лифте поднимается в рентген-операционную, — рассказала Ракова.

Чаще всего к медикам обращались с травмами — на них пришлось около четверти случаев. На втором месте оказались острые хирургические патологии — порядка 20 процентов от общего количества. Замкнули тройку лидеров по частоте обращений гинекологические патологии — более 10 процентов случаев, передает официальный сайт мэра Москвы.

За месяц работы флагманского центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций.