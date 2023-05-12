Анастасия Ракова поздравила столичных медицинских сестер с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 12 мая, поздравила столичных медицинских сестер с профессиональным праздником.

— Сегодня мы отмечаем День медицинской сестры и чествуем тех, в чьих руках лежит забота о нашем здоровье. Большая часть медицинского сообщества — это медицинские сестры, — сказала она.

По словам Раковой, значимость этой профессии невозможно переоценить. Заммэра уверена, что выбор профессии медика — это всегда показатель того, что человек готов к самоотдаче и вызовам.

Ракова добавила, что в профессии медсестры важны не только навыки, но и отношение к больному, желание и умение находить к каждому свой подход. По этой причине специальность крайне сложна, считает заммэра. Работникам приходится каждый день пропускать через себя боль и страдания пациентов, а также оставаться верными себе, своему коллективу и своей профессии.

Также мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. На сегодняшний день в столичных медучреждениях работают порядка 50 тысяч медсестер и медбратьев. Кроме того, в городе ввели специальные статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат».

Министерство здравоохранения предложило переложить часть обязанностей врачей на медсестер. Смогут ли медсестры выполнять обязанности врачей и что для этого необходимо, «Вечерняя Москва» обсудила с директором ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», членом-корреспондентом Академии наук, профессором Натальей Мокрышевой.