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Мобильная лаборатория экологов выехала на место пожара в Дзержинском

Степан Жирнов
Происшествия
Мобильная лаборатория экологов выехала на место пожара в Дзержинском
Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области
Московская область, Дзержинский, Садовая улица, 22 Карта всех событий

К месту возгорания покрышек в Дзержинском выехала мобильная лаборатория ГКУ «Мособлэкомониторинг». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области в пятницу, 12 мая.

По словам пресс-службы ведомства, экипаж проанализирует качество воздуха в зоне влияния пожара.

На данный момент уже получена информация с ближайших постов контроля, расположенных на расстоянии от одного до 2,2 километра от места возгорания. Согласно этим данным, концентрация диоксида азота на участках составляет 0,5 ПДКм. р., концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превышают 0,2 ПДКм. р. Таким образом, по данным ведомства, угрозы для здоровья граждан нет, но может ощущаться запах.

В Министерстве экологии и природопользования региона отметили, что в городе преобладает северо-западный ветер со скоростью два метра в секунду, в связи с чем продукты горения смещаются в юго-восточные районы.

Пожар, о котором идет речь, произошел на складе предприятия по переработке отходов, которое расположено на Садовой улице в городе Дзержинский. Загорелись автомобильные покрышки. Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара на место происшествия вылетели вертолеты Московского авиацентра. Подробнее — в материале «ВМ».

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