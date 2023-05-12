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Приметы и советы

Столичный контроллер помогла вернуть пассажиру потерявшегося питомца

Евгений Силаев
Город
Столичный контроллер помогла вернуть пассажиру потерявшегося питомца
Фото: Пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок»

На заднем сиденье автобуса, следующего по столичному маршруту № 257, контроллер заметила забытую переноску с кошкой. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

— К счастью, хозяин оказался предусмотрительным и указал на переноске номер телефона. Наша сотрудница связалась с ним, сообщила, что питомец в безопасности. Спустя полчаса пушистый друг был дома, — рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что забытого питомца зовут Паула. Перед передачей кошки хозяину контроллер сделала с ней фото на память.

5 мая в одном из вагонов поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро были найдены четыре котенка. Дежурная на станции «Цветной бульвар» забрала их в служебное помещение и напоила молоком. Позднее она приняла решение забрать троих питомцев.

В середине марта неравнодушные горожане заметили кота на льду Москвы-реки на Коломенской набережной. Животное сильно пострадало: его атаковали вороны. Однако спасатели успели эвакуировать четвероногого со льда. В конце апреля этот кот обрел новый дом.

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