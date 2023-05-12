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Черноморский флот ударил по объектам ВСУ «Калибрами» более 180 раз с начала СВО

Полина Пашкина

Сюжет: 

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Черноморский флот ударил по объектам ВСУ «Калибрами» более 180 раз с начала СВО
Фото: Минобороны РФ

С начала специальной военной операции Черноморский флот нанес свыше 180 ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами морского базирования «Калибр». Такую цифру в пятницу, 12 мая, назвал командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

По его словам, военно-морские украинские силы были вынуждены отказаться от вступления в открытое противостояние на море. Речь идет о командованиях в Мариуполе и Бердянске. Этому послужило применение высокоточного оружия большой дальности — ракетных комплексов «Калибр».

— Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении данные ракетные комплексы, нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными целями атак были пункты временной дислокации ВСУ, склады вооружения, радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, — сообщил Соколов.

Кроме того, в работе Черноморского флота также применялись береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», передает газета «Красная звезда».

Утром 22 марта украинские БПЛА попытались атаковать военные объекты в Севастополе, из трех беспилотников два уничтожили девушки-военнослужащие Черноморского флота.

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