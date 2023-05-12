Сергей Собянин: В Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сотрудники Боткинской больницы впервые провели операцию по трансплантации сердца. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Пересадку делала большая команда специалистов: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи и медицинские сестры, — сказал он.

Операция прошла за 190 минут. Врачам удалось спасти жизнь пациента. Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что первые операции по трансплантации органов и тканей в Боткинской больнице стали делать в 2018 году. Теперь там проводят операции по пересадке почек, печени, роговицы и костного мозга.

Также мэр рассказал, что модернизация Боткинской больницы является одним из важнейших городских проектов. По словам главы города, для нужд больницы было закуплено более 13 тысяч единиц оборудования.

В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.