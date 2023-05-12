Bloomberg: ЕС предложил приостановить поставки нефти РФ по «Дружбе» в Германию и Польшу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Евросоюз предложил приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом пишет агентство Bloomberg в пятницу, 12 мая.

— ЕС предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу, — говорится в сообщении.

Как передает издание, исключения в этом вопросе сделают для Венгрии, Чехии и Словакии.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Отмечается, что разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель.

26 апреля стало известно, что Росстат перестал публиковать в отчетах по динамике промышленного производства показатели добычи нефти и газа. Примечательно, что в январе — феврале данные о добыче нефти и газа были представлены ведомством.