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Украинское военно-политическое руководство хочет закончить текущий вооруженный конфликт к зиме 2023 года. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью азербайджанскому агентству Report.

— К зиме мы хотим полностью завершить войну, — подчеркнул украинский чиновник.

Данилов также добавил, что общий план Киева на данный момент сводится к возвращению Украины на границы 1991 года. По мнению главы ведомства, для реализации задуманного Киев не намерен торопиться, а будет «сражаться сколько потребуется».

Для достижения подобных результатов, продолжил Данилов, может потребоваться «одна или несколько операций», этот вопрос «зависит от многих обстоятельств», передает РИА Новости.

В свою очередь бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер предрек начало переговоров по Украине до конца этого года. По его словам, украинский кризис постепенно приближается к переломному моменту.

Сам Данилов также подтвердил, что сейчас Украину пытаются призвать сесть за стол переговоров на условиях России.