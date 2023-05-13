Журналистов выгнали из Белого дома под зловещую ухмылку Джо Байдена

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как журналистов, которые пытались задать ему острые вопросы, выгоняли из Белого дома. Такое видео появилось 12 мая на телеканале Fox News.

На кадрах заметно, что американский лидер после встречи с испанским премьером Педро Санчосом просто молча смотрел на то, как журналисты задают ему неудобные вопросы. Они спрашивали про тот хаос, который начался на границе с Мексикой, где уже начинается миграционный кризис.Позже на лице американского лидера появилась насмешливая улыбка, когда репортеров силовым методом вытолкнули из Овального кабинета.

— Байден больше минуты сидел молча, ухмыляясь и даже посмеиваясь, — сообщил Fox News.

Американский президент Джо Байден снова засветил перед журналистами шпаргалку. Во время совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем, Байден случайно показал бумажку с вопросами, которые были написаны буквально по слогам. Газета New York Post запечатлела момент, когда Байден ненароком перевернул листок у себя в руках. Оказалось, что там была фотография и должность одной из сотрудниц прессы, а также вопрос, который она задаст ему.