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Утренние ритуалы: как правильно начинать свой день

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как правильно начинать свой день
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Для каждого человека утро — не самая приятная часть рабочего дня. Мы просыпаемся с мыслью, что у нас много задач и обязательств, которые требуют срочного решения, а это портит настроение. О том, как начать свое утро, чтобы день прошел хорошо, «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, чтобы каждый день проходил спокойно и продуктивно, важно соблюдать несколько простых правил.

  • Качество сна

— Вставать и ложиться лучше в одно и то же время. Нарушение графика сна всегда плохо сказывается на самочувствие в течение дня, человек чувствует себя уставшим и ему труднее выполнять поставленные задачи, — пояснил Вилков.

  • Тренинги и медитации

Для улучшения настроения специалист рекомендовал проводить утром ритуалы с использованием релаксирующей музыки.

— Но можно обойтись и без музыки, если заменить медитации на формы самовнушения, — заметил психиатр. — Они позволяют почувствовать спокойствие, внутреннюю уверенность в своих силах и хорошее настроение, а также спокойнее воспринимать стрессовые ситуации, если они возникают в течение дня.

  • Легкие физические нагрузки или зарядка

Гимнастика, зарядка или пробежка, по мнению психиатра, позволят получить дополнительную энергию и силы для выполнения поставленных задач, поэтому лучше не исключать этот пунктик из утренних дел.

  • Планирование

Специалист рассказал, что многие люди чувствуют обиду на самого себя в конце дня, потому что сталкиваются с прокрастинацией (состояние, когда человек откладывает все дела на последний момент — прим. «ВМ»).

— Просыпаясь с утра, человек начинает откладывать дела «на потом», тратит время на социальные сети и бессмысленно «залипает» в интернете. Это снижает продуктивность человека, — пояснил Вилков.

Чтобы избежать неприятных чувств на самого себя в конце дня, он посоветовал уделить время на составление плана с самого утра.

— Полезно составить план дел от самых важных к незначительным. Это позволит грамотно распределить время и без спешки выполнить все задачи. Составление плана не занимает много времени, но помогает сэкономить его и свои силы в течение дня, — уверен психотерапевт.

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