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Бойцы третьего механизированного батальона 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали публичное обращение к командованию. Они сообщили о жестоком убийстве их сослуживца командиром батальона подполковником Сырским. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам украинских солдат в распространенном обращении, комбат и командование совершили подлое преступление. Детали происшествия не раскрываются.

В настоящее время бойцы собирают подписи. Они намерены добиться служебной проверки в отношении командира батальона подполковника Сырского.

— Подполковник Сырский является командиром 3-го батальона 32-й отдельной механизированной бригады, у личного состава доверия не вызывает, угрожает расправой, применяет силу по отношению к подчиненным. Просим провести служебное расследование и наказать по сути инцидента командира Сырского, тем самым сохранив уважение к личному составу и офицерам батальона, — передает обращение бойцов Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Военнослужащие украинской армии в апреле уничтожили на одном из участков фронта 14 собственных бойцов, сдавшихся в плен, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что ВСУ «своих не жалеют».