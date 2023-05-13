Суббота в Москве может стать самым теплым днем в этом году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода в пятницу, 12 мая, стала самой теплой с начала 2023 года. Однако у субботы, 13 мая, есть все шансы превзойти этот результат. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист рассказал, что в столице в этот день погода будет формироваться благодаря теплому и солнечному антициклону. Это продлится большую часть дня. Холодный атмосферный фронт с севера понизит температуру только вечером и отметится короткими дождями.

Согласно прогнозу Леуса, в столице в субботу ожидается от плюс 21 до 23 градусов тепла. В области столбики термометров могут подняться до плюс 24 градусов. В целом в регионе ожидается переменная облачность, скорость ветра составит 4–9 метров в секунду, рассказал Леус в своем Telegram-канале.

До конца текущей недели в Москве ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет пика в субботу, 13 мая. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 23 градуса. Такой прогноз предоставил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.