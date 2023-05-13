Свыше 260 раз москвичи арендовали площадки сервиса «Вместе с культурой» в майские праздники

Фото: Unsplash

Во время майских праздников жители столицы организовали свыше 260 мероприятий на площадках, которые были арендованы с помощью сервиса «Вместе с культурой» на mos.ru. Об этом рассказала заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Марина Тавадзе.

По ее словам, москвичи проводили мастер-классы, консультации, тренинги, репетиции, квесты и игры.

— Сервис «Вместе с культурой» ориентирован на разную аудиторию. Статистика показывает, что среди пользователей растет число юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей — они бронировали помещения в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — пояснила Тавадзе.

Жители города арендовали актовые и выставочные залы, мастерские, аудитории и коворкинги, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице 22 мая стартует Московская неделя предпринимательства. Почти всю неделю москвичам будут доступны экскурсии на бизнес-площадки в рамках проекта «День без турникетов». Разные мероприятия подготовили для жителей города в парке развлечений «Остров Мечты», концертном зале «Москва», центральном парке «Сколково», на ВДНХ.