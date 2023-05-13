Сергей Собянин: Московская неделя предпринимательства стартует 22 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице 22 мая начнется Московская неделя предпринимательства. В течение недели горожане смогут посетить главное бизнес-событие города и несколько масштабных мероприятий в его рамках. Об этом в субботу, 13 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Традиционно проведение мероприятий приурочили ко Дню российского предпринимательства. Он отмечается 26 мая.

В ходе недели предпринимательства пройдут Московский предпринимательский форум, форум Moscow Export Day, технологическая конференция StartUp Village, а также фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

— Почти всю неделю горожанам будут доступны экскурсии на бизнес-площадки в рамках проекта «День без турникетов». Кроме того, разные активности ждут гостей в парке развлечений «Остров Мечты», концертном зале «Москва», центральном парке «Сколково», на ВДНХ и в здании Цифрового делового пространства, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

В сентябре 2020-го был запущен сервис «Банк технологий» — реестр новейших технологических решений для промышленности, который помогает бизнесу повысить производительность и качество продукции. В нем разместили уже более 400 инновационных разработок, сообщил Сергей Собянин.