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Водитель «Шкоды» сбил четырехлетнего ребенка на востоке Москвы

Полина Пашкина
Происшествия
Водитель «Шкоды» сбил четырехлетнего ребенка на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Руднёвка Карта всех событий

Водитель иномарки сбил четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На улице Рудневка четырехлетний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле. В этот момент на него наехал автомобиль «Шкода».

По словам собеседницы «ВМ», мальчик в настоящее время госпитализирован. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств происшествия.

Еще одно ДТП произошло в четверг вечером, 11 мая, в подмосковных Мытищах. Пьяный сотрудник полиции сбил подростка на пешеходном переходе, после чего сбежал с места аварии. В результате пострадавшую госпитализировали.

Другая авария произошла в столичном районе Отрадное. Ребенок попал под колеса автобуса. Его оперативно госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «ушибы мягких тканей головы и коленного сустава». Позже его отпустили домой, поскольку травмы были незначительными.

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