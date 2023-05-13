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Женщина пострадала в результате падения вертолета в Брянской области

Евгений Жуков
Происшествия
Женщина пострадала в результате падения вертолета в Брянской области
Фото: mos.ru

В результате крушения вертолета в городе Клинцы Брянской области пострадала женщина. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил глава региона Александр Богомаз.

— Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина, — рассказал губернатор.

Богомаз также добавил, что пострадавшая была оперативно доставлена в районную больницу. В настоящее время ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также по итогам крушения техники было повреждено пять домовладений. Сотрудники комиссии по оценке ущерба уже приступили к работе. Также на место происшествия прибыли профильные специалисты оперативных служб, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В Брянской области в субботу, 13 мая, загорелся и разбился вертолет Ми-8. В результате происшествия погибли два человека.

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